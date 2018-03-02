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Пучдемон предложил альтернативного кандидата на пост главы Каталонии


Бывший глава женералитета Карлес Пучдемон отказывается от руководства правительством автономного сообщества в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса,  как передает Арменпресс, об этом он заявил в обращении из Брюсселя.

"Возможно, Жорди больше, чем кто бы то ни было представляет ценности "Вместе за Каталонию" (коалиция, возглавляемая Пучдемоном – ред.). Это человек, несправедливо заключенный в тюрьме", — заявил Пучдемон в видеообращении.

Жорди Санчес – бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", второй номер списка от партии "Вместе за Каталонию" на выборах 21 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения в мятеже, организации восстания и незаконном расходе госсредств. До рассмотрения дела по существу он находится в тюремном заключении.

"Каталония заслужила право быть независимой республикой, демократической и правовой. И это обязательная цель. Это цель, для которой надо продолжать заниматься политикой изнутри и извне", — заявил он.

 

 




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