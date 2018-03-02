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Четырехдневка НС: депутаты изберут четвертого президента Республики Армении


В Национальном собрании началось четвертое заседание очередной четырехдневки. Зарегистрировались 89 депутатов. Как сообщает «Арменпресс», парламентарии продолжат обсуждение вопроса выбора члена Конституционного суда.

В 10:30 начнется голосование по выборам президента РА. РПА и АРФД, составляющие правящую коалицию, предложили кандидатуру А. Саргсяна. Оппозиционная фракция «Елк» объявила, что будет голосовать против, а вторая оппозиционная фракция «Царукян» - за.

На заседании 2 марта пройдет также голосование по выборам члена Конституционного суда. Председатель НС Ара Баблоян предложил на эту должность кандидатуру Г. Товмасяна.




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