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Дороги на территории Армении в основном проходимы


МЧС Армении сообщает, что по положению на 08.30 2 марта дороги на территории страны в основном проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства.

Ночью и в утренние часы 2, 4-6  марта в большинстве районов, днем 2 марта в Вайоц Дзоре, Сюнике и Арцахе временами ожидаются осадки. 3 марта будет ясная погода.

Труднопроходимы перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар.

В Джермуке, в Мартуни (Гегаркуникская область) и в  Каджаране идет снег.

Всем водителям при поездке в области настоятельно рекомендуется использовать зимние шины.

Служба ЧС МВД Грузии сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, а по сообщению ГУ  МЧС РФ по Северной Осетии, закрыта для грузовых автомобилей. На дороге скопились около 20 грузовиков.




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