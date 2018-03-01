Республиканская партия Армении (РПА) еще не обсуждала вопрос о формировании нового правительства после апреля 2018 года. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов на встрече с журналистами после заседания Исполнительного органа РПА.

«Когда мы закончим обсуждение, мы не будем хранить в секрете, представим народу. А какое решение мы примем? Такое, чтобы оно исходило из интересов нашего государства и нашего народа. Это формула для каждой демократической страны», - сказал Шармазанов,.

Он добавил, что необходимо выбрать такое правительство и такого премьер-министра, которые лучше всего смогут представить Республику Армения в переговорах по Карабаху, в отношениях с Российской Федерацией, Ираном, США, европейскими структурами, Китаем и международными партнерами и, самое главное, будут служить интересам Республики Армения.

«Как потребуют граждане Республики Армения и национальные и государственные интересы нашей страны, так и будет действовать Республиканская партия», - сказал вице-спикер НС.

Шармазанов напомнил, что 2 апреля 2017 года состоялись парламентские выборы, в результате которых возглавляемая Сержем Саркисяном политическая сила одержала победу. «Наши граждане дали Республиканской партии мандат на создание правительства до 2022 года», - сказал он.