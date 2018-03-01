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Из 13 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 10


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 13 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 28 февраля и 1 марта, раскрыто 10.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 5 случаев обнаружения наркотиков, раскрыто 9 случаев кражи, 6 случаев мошенничества, 2 случая присвоения, по 1 случаю похищения человека, грабежа, умышленного уничтожения имущества и незаконной вырубки деревьев. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 4 ДТП: 6 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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