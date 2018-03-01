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В Абовяне задержан 20-летний парень, который разыскивался за похищение человека


В результате мер, принятых сотрудниками Котайкского отдела Полиции РА, 28 февраля в 10.10 в городе Абовян был задержан Айк Д., 1998 г.р., который с 28 февраля разыскивался по обвинению в уклонении от отбывания наказания, назначенного судом за совершение преступного деяния, предусмотренного пунктами 1 и 2 части 2 статьи 131 УК РА (похищение человека). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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