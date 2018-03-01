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Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили актуальные вопросы международной повестки дня


1 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе разговора затрагивалась актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.


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