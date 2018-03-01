Известен состав Высшего судебного совета
20:42, 1 Март, 2018
Совет судей Армении на заседании 1 марта выбрал членов первого состава Высшего судебного совета.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета, по результатам голосования членами Высшего судебного совета избраны:
Армен Бекташян - на 5 лет /Ереванский городской суд общей юрисдикции, криминальная специализация/
Ани Мхитарян - 5 лет /Ереванский городской суд общей юрисдикции, гражданская специализация/
Сергей Чичоян - на 5 лет /Апелляционный суд РА/
Армен Хачатрян - на 3 года /Ширакский областной суд общей юрисдикции, гражданская специализация/
Рузанна Акопян - на 3 года /Кассационный суд РА, гражданская и административная специализация/.