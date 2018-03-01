Футбольная дипломатия закончилась: шоковая реакция турецкой прессы на указ президента Армении

Указ президента Армении Сержа Саргсяна о прекращении процесса ратификации армяно-турецких протоколов попал в тренды в турецкой прессе.

Как сообщает Арменпресс, сразу после опубликования информации многие турецкие СМИ быстро отреагировали, отметив, что президент Армении объявил протоколы недействительными на сессии Национального совета безопасности.

Нет ничего необычного в том, что турецкие СМИ пытаются связать факт провала процесса нормализации армяно-турецких отношений с позицией Армении, ошибочно отмечая, что «Армения заканчивает процесс нормализации».

Турецкая националистическая газета Sozcu опубликовала новость под заголовком «Футбольная дипломатия закончилась», цитируя речь президента Армении на Генеральной ассамблее ООН, когда, в частности, президент Саргсян сказал: «Армения объявит эти два протокола недействительными, поскольку нет никакого прогресса в процессе их осуществления».

Hürriyet напомнила, что протоколы были подписаны Арменией и Турцией в 2009 году в Цюрихе при содействии тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Другая турецкая газета Milliyet напомнила, что министерство иностранных дел Турции отреагировало на заявление армянской стороны о намерении прекратить процесс ратификации, отметив, что протоколы продолжают «находиться в комитете по внешним связям турецкого парламента».

Турецкая газета Cumhurriyet цитирует заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна от декабря 2017 года, когда он сказал, что «документы не могут быть заложниками навсегда, и именно поэтому президент Армении объявил на Генеральной ассамблее ООН, что Армения объявит протоколы недействительными, потому что нет прогресса в процессе их реализации, и мы войдем в весну 2018 года без этих протоколов».

Более 20 турецких газет, в том числе «Акшам», «Хаберлер», Haver7, HaberTurk, Demokrathaber и другие, уже сообщили о том, что Армения прекращает процесс ратификации протоколов.