Ереван удостоен премии «Financial Times» в номинации «Heritage Tourism»

Служба fDi Intelligence известного издания Financial Times назвал победителей в сфере туризма в разных номинациях. Как сообщает Арменпресс, столица Армении получила специальный приз «fDi Tourism Locations of the Future 2017/18 - Editor’s Choice Awards» в номинации «Heritage Tourism».

«В городе существует множество возможностей для инвесторов в области туризма и отдыха. Одной из таких возможностей является восстановление исторического археологического заповедника «Эребуни».

Город также получил высокую оценку в ходе обсуждения номинации Международного сотрудничества благодаря усилиям найти свое место на карте для иностранных инвесторов. Ереван сотрудничает более чем с 50 городами мира и входит состав восьми международных организаций», - говорится на сайте службы.