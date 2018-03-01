Картина режиссера Алексея Германа-младшего стала его самым кассовым фильмом еще до выхода в прокат. Об этом свидетельствуют данные предварительных продаж билетов на сайте единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Общая стоимость предварительно проданных билетов на сеансы картины "Довлатов" составила 7,92 млн рублей. Кинодрама Германа-младшего - призер завершившегося на прошлой неделе Берлинского кинофестиваля - вышел в четверг в российский прокат. "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в области киноискусства получила художник-постановщик картины и художник по костюмам, супруга режиссера Елена Окопная.





