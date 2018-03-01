Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-03-18

ЕРЕВАН, 1 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 марта, курс доллара США вырос на 0.13 драмa и составил 480.94 драм. Курс евро сократился на 1.67 драмa и составил 585.83 драм. Курс российского рубля сократился на 0.07 драмa и составил 8.48 драм. Курс британского фунта сократился на 7.37 драмa и составил 660.52 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 116.61 драмa и составила 20377.36 драм. Цена серебра сократилась на 2.56 драмa и составила 254.2 драм. Цена платины сократилась на 227.79 драмa и составила 15137.86 драм.