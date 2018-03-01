Азиатские индексы снизились - 01-03-18

ТОКИО, 1 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.56% и составил 21724.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.59% и составил 1740.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 3273.76 пункта, а HANG SENG вырос на 0.65% и составил 31044.25 пункта.