Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен в четверг заявила, что поддерживает идею временно вывезти полотно "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи из Лувра, чтобы выставить ее в других музеях, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я встречаюсь с директором Лувра сегодня, и мы будем об этом (о возможности вывоза картины - ИФ) говорить", - сказала Ниссен в эфире радиостанции "Эроп-1".

"Мы серьезно изучим этот вопрос. Почему картина должна находиться в одном месте, а не быть доступной для всех в разных местах?" - добавила она.

По сообщениям французских СМИ, одним из возможных музеев-кандидатов на временное размещение известного полотна Леонардо да Винчи может стать музей Лувр-Ланс, расположенный в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.