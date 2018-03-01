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Европарламент поддержал санкционную процедуру Еврокомиссии против Польши


Европарламент (ЕП) поддержал в четверг решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши за нарушения европейских принципов в национальной судебной реформе. Как передает корреспондент ТАСС, за это предложение проголосовало большинство депутатов на сессии ЕП в Брюсселе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эта процедура может привести к временному лишению Варшавы права голоса в Совете ЕС, что произойдет впервые в истории Европейского союза.



 




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