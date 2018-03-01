Де Мистура: приоритетной задачей является прекращение боев в Восточной Гуте

Приоритетной задачей для ООН сейчас является прекращение боев в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Сегодня приоритет - остановить страдание в Восточной Гуте", - отметил он, призвав "обе стороны" конфликта в Сирии выполнить резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН о 30-дневном перемирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Де Мистура подчеркнул, что "напряженная работа" по вопросу о создании конституционной комиссии Сирии, решение о которой было принято в конце января на конгрессе в Сочи, продолжается. Спецпосланник обещал, что "через несколько дней" он выступит с предложением по решению этой проблемы.





