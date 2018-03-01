Известно время проведения выборов 4-го президента Армении

Депутаты Национального Собрания выберут 4-го президента Армении в 10:30, 2 марта. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель временной счетной комиссии парламента Гагик Меликян.

«Голосование состоится в 10:30 и продлится до 11:30», - сказал он.

Будет один бюллетень, в котором будет имя кандидата Армена Саркисяна. Депутаты должны будут проголосовать за или против его кандидатуры.