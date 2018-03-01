Украинские депутаты устроили массовую драку

В Луцке депутаты городского совета устроили массовую драку во время решения о сдаче земли в аренду. Видео опубликовано на YouTube. Часть народных избранников потребовали доработать вопрос и продолжить заседание, однако им отказали, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После этого один из депутатов включил музыку, взял колонку и пытался с ней пройти в помещение. В это время его соратники устроили потасовку и заблокировали президиум. На видеозаписи слышно, как присутствующие скандируют: "Ганьба!" (Позор) Как отмечают местные СМИ, в драке, помимо депутатов, участвовали муниципальные чиновники и "неизвестные люди спортивной внешности".