Aрмяно-турецкие протоколы денонсированы: “Еркир Медиа”

Президент Республики Армения Серж Саргсян, во время состоявшегося в резиденции президента заседания Совета национальной безопасности, заявил о денонсации армяно-турецких протоколов. Как сообщает «Арменпресс», об этом “Еркир Медиа” сообщил пресс-секретарь президента Владимир Акопян.

В 2008 году, по инициативе Президента РА, начался новый этап по урегулированию армяно-турецких отношений, в по итогам которого 10 октября 2009 года в Цюрихе министры ИД Армении и Турции подписали протоколы “Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой” и “О развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой”.

После подписания протоколов, Турция, резко изменив свою позицию и отказавшись от урегулирования достигнутых договоренностей в “разумные сроки” и без предусловий, обусловил ратификацию протоколов со стороны Великого Национального Собрания Турции урегулированием проблемы НК.

22 апреля 2010 года, учитывая ситуацию, обусловленную позицией турецкой стороны, а также совместное заявление коалиции власти РА, указом Президента Республики Армения процесс ратификации был приостановлен. 16 февраля 2015 года, указом Президента РА армяно-турецкие протоколы были отозваны из Национального собрания.

20 сентября 2017 года Президент РА Серж Саргсян с трибуны ООН заявил: “Руководство Турции ошибается, думая, что оно может взять в заложники эти документы и ратифицировать их по удобному только для них поводу. Протоколы были обсуждены в нынешних условиях для того, чтобы найти решение имеющихся проблем. В условиях отсутствия каких-либо подвижек в их реализации, Армения объявит о денонсации обоих протоколов. В весну 2018 года мы вступим без этих, как, к сожалению показал опыт, пустых протоколов”.