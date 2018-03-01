Посольство Армении принимает участие в 25-й Международной ярмарке-выставке в Минске

Посольство Армении в Беларуси принимает участие в 25-й Международной книжной ярмарке, которая проходит в Минске с 28 февраля по 4 марта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в армянском павильоне представлены книги об армянской культуре, истории, литературе и известных армянах. Особое внимание было уделено темам, касающимся Геноцида армян, карабахского конфликта, Сумгаитских погромов и искажению истории со стороны Азербайджана.

На церемонии открытия книжной ярмарки присутствовали посол Армении в Беларуси Олег Есаян, руководители дипломатических миссий в Беларуси, члены правительства Беларуси, дипломаты, писатели, студенты и др.