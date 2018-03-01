Путин рассказал об испытаниях новой суперракеты

В России начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", как передает Арменпресс, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. В ходе выступления президента с посланием Федеральному собранию на экранах был продемонстрирован запуск этой МБР.

"Данный ракетный комплекс придет на смену комплексу "Воевода", созданному еще в Советском Союзе", - заявил Путин.

По его словам, возможности "Сармата" будут выше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе, гиперзвуковых. И самыми современными системами преодоления ПРО", - заявил президент РФ.

Путин подчеркнул, что "Сармат" способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. "Сармат" - это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО, ему не помеха", - сказал президент РФ.