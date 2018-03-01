Пользователи Facebook в 40 странах смогут найти работу через соцсеть

Администрация Facebook представляет в десятках стран функцию, позволяющую искать работу или подбирать персонал с помощью социальной сети. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в ее официальном блоге.

Как пояснили представители компании, в прошлом году указанный сервис стал доступен для жителей США и Канады, однако теперь им смогут пользоваться еще в 40 странах. Их точный список не приводится. В заявлении отмечается, что, согласно данным опроса, в котором приняли участие 5 тыс. человек, каждый четвертый американец при помощи Facebook ищет или уже нашел работу.

Функция, о которой идет речь, позволяет в профильной вкладке просматривать вакансии, которые были размещены другими пользователями. С помощью сервиса можно отправить потенциальному работодателю резюме и, в случае, если он проявил интерес, договориться о собеседовании.

Представители Facebook отметили, что с 2011 года соцсеть потратила более $1 млрд на поддержку малого бизнеса, а также на то, чтобы помочь пользователям в поиске работы. Столько же администрация соцсети планирует инвестировать в данную сферу в текущем году.



