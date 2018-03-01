Папа Франциск назначил Апостольского нунция в Армении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Ватикана, глава католической церкви назначил Жозе Авелино Бетанкура апостольским нунцием в Армении, архиепископом Читтановы.