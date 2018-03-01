Время в Ереване: 11:07:36,   2 Март

Папа Франциск назначил Апостольского нунция в Армении


Папа Франциск назначил Апостольского нунция в Армении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Ватикана, глава католической церкви назначил Жозе Авелино Бетанкура апостольским нунцием в Армении, архиепископом Читтановы.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации