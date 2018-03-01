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В сфере легкой промышленности будет внедрена новая программа на 106 млн драмов


Правительство освободило ООО “Хелло” от таможенных налогов на импортируемые техонологические средства и их комплектующие, а также на сырье и материалы.

Как сообщает «Арменпресс», министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян отметил, что компания будет использовать импортируемые товары для внедрения в легкую промышленность, осуществив инвестиции на около 106 млн драмов.

“Предполагается увеличение числа рабочих мест на 6, со средней заработной платой в 70 000 драмов. Программой предусматривается часть производимой продукции – на 138 млн драмов – реализовать на территории Армении, а остальное будет экспортировано – на 113,8 млн драмов в Россию, и на 40 млн – в Грузию”, - сказал министр.


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