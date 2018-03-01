В Европе из-за холодов погибли 49 человек

За время сильных холодов в Европе погибли как минимум 49 человек, как передает Арменпресс, об этом сообщают в четверг европейские СМИ.

По данным телеканала Euronews, больше всего людей погибло от морозов в Польше. Полиция этой страны сообщает, что всего за февраль от переохлаждения умерли 32 человека, большая честь из них - в конце месяца, когда в стране начались сильные холода.

В Чехии жертвами холода стали восемь человек, пишет агентство EFE. В Италии от холодов умерли двое бездомных: один в Милане, один в Ферраре. Во Франции, где бездомных обеспечивают жильем на время холодов, с пятницы погибли четыре человека.

Британские СМИ сообщали, что в городе Уэллинг вблизи Лондона скончался мужчина, которого вытащили из замерзшего озера, из которого он пытался спасти свою собаку.

Один человек скончался от холода в Испанской провинции Астурия. Пожилой мужчина умер после того, как провалился под лед, катаясь на реке неподалеку от города Ханк на юго-западе Нидерландов, пишут голландские СМИ.

Также сообщается о летальных исходах в Словении и Сербии, однако точное число жертв не приводится.

Непривычные холода и снегопады пришли в Европу в конце прошлой недели. Во многих странах они вызвали сбои в работе транспорта.