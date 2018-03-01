В Армении создается Центр пенитенциарной медицины

Решением правительства предусматривается создание ГНКО “Центр пенитенциарной медицины”.

Как сообщает «Арменпресс», министр юстиции Давид Арутюнян отметил, что предметом деятельности центра будет сохранение и восстановление здоровья заключенных.

“В итоге, для заключенных и осужденных будет обеспечено качественное медицинское обслуживание, независимость врачебного персонала”, - сказал Арутюнян.