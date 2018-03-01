Посольство Армении в Казахстане организовала прием, посвященный 30-летию карабахского движения, в котором приняли участие десятки представителей деловых, культурных, образовательных кругов армянской общины, казахстанские друзья посольства.

В ходе приема, посол Ара Саакян, выступая перед присутствующими, подчеркнул историческую роль движения в деле борьбы за пересмотр проблемы Нагорного Карабаха, защиты прав арцахских армян и права на самоопределение.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МИД Армении, Ара Саакян подчеркнул, что благодаря движению не только освободился Арцах, но и обеспечились крепкие гарантии в деле его безопасного развития.

После приема были продемонстрированы видеоматериалы, освещающие важные вехи борьбы Арцаха за независимость.