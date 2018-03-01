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6 марта состоится внеочередное заседание НС


По предложению правительства, 6 марта состоится внеочередное заседание НС. Как сообщает «Арменпресс», такое решение было принято на заседании правительства 1 марта.

Министр юстиции Давид Арутюнян отметил, что решение созвать внеочередное заседание обусловлено необходимистью обсуждения ряда законодательных инициатив.


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