По предложению правительства, 6 марта состоится внеочередное заседание НС. Как сообщает «Арменпресс», такое решение было принято на заседании правительства 1 марта.

Министр юстиции Давид Арутюнян отметил, что решение созвать внеочередное заседание обусловлено необходимистью обсуждения ряда законодательных инициатив.