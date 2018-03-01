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Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили прибудет в Армению с официальным визитом


С официальным визитом в Армению прибудет делегация, возглавляемая премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили.

В рамках визита предусмотрены встречи с президентом и премьер-министром РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе правительства РА.

В правительстве состоится беседа тет-а-тет премьер-министров, за которой последует встреча делегаций в расширенном составе. По окончанию переговоров премьер-министры двух стран выступят с итоговым заявлением.

Премьер-министр Грузии посетит также Мемориал Цицернакаберд, где воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Гиорги Квирикашвили посетит также Центр креативных технологий “Тумо”.


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