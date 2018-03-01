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Как медвежат спасли из мусорного контейнера в США


На вызволение медвежат из контейнера ушло несколько часов, а сам процесс хозяйка курорта сняла на видео, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




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