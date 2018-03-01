Путин назвал главного врага России

Главной угрозой и врагом для России является отставание, заявил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Трансляция выступления ведется на сайте Кремля в четверг, 1 марта.

«Если не переломим ситуацию, то оно [отставание] будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри», — сказал Путин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали уверенно, самостоятельно идти вперед. «Мы сами должны и будем определять свое будущее», — констатировал глава государства.