СМИ: почти четверть всех должностей послов США является вакантной

Без малого четверть всех должностей руководителей дипломатических миссий США в других странах, а также при различных международных организациях и объединениях является вакантной. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета USA Today со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении статистические данные Госдепартамента.

В соответствии с этими данными, не занятым после прихода к власти в январе 2017 года президента США республиканца Дональда Трампа остается 41 американский посольский пост из 188, то есть 22% из них.

Как напомнила газета, Трамп до сих пор не назначил послов, к примеру, в Республике Корея, невзирая на кризис вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР, Саудовской Аравии, хотя речь идет о важнейшем союзнике США на стратегически важном Ближнем Востоке, в Турции, двусторонние отношения с которой достаточно сильно напряжены. Кроме того, не выдвинуты еще кандидаты на посты руководителей американских дипмиссий в Германии, являющейся крупнейшей экономической державой ЕС, Египте, которого, как и Саудовскую Аравию, связывают с США союзнические отношения. Пустует и кресло постоянного представителя США при ЕС.

При этом число занятых в США на дипломатической службе с марта по декабрь 2017 года уменьшилось почти на 3% - с 8176 до 7940 человек.



