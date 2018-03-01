Обеспечение нормальной деятельности муниципальных образовательных учреждений должно быть под ежедневным контролем: мэр Еревана

Управления аппарата мэрии Еревана продолжают представлять мэру Тарону Маргаряну отчет проделанных за 2017 год работ и программы, намеченные на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, на этот раз мэру были представлены отчеты и программы на текущий год управлений общего образования и культуры, а также отдела защиты прав семьи, женщин и детей. На совещании присутствовал также куратор вышеперечисленных сфер, заместитель мэра Еревана Арам Сукиасян.

Начальник управления общего образования доложила, что в 2017 году в 160 муниципальных детских садах было обеспечено бесплатное образование 30300 детей, в том числе для 189 детей-инклюзивное образование. За указанный период времени было капитально отремонтировано 8 детских садов и предоставлено 12340 единиц нового инвентаря. 10000 выпускникам детских садов были предоставлены школьные сумки и принадлежности.

Начальник управления культуры в свою очередь доложил, что на сегодняшний день во всех муниципальных культурных центрах, которые посещают 17190 детей, обеспечены необходимые условия. Продолжаются также программы по обновлению библиотечного фонд и предоставления новых инструментов музыкальным школам.

Начальник отдела защиты прав семьи, женщин и детей отметила, что были продолжены последовательные работы с Комиссией по попечительству и опеке.

В рамках совещания ответственные лица представили также приоритеты и программы на 2018 год.

В целом положительно оценивая проделанную управлениями работу, мэр Еревана Тарон Маргарян представил свои замечания в связи с организацией работ, реализуемых в вышеупомянутых сферах.

«Обеспечение нормальной деятельности муниципальных образовательных учреждений должно быть под ежедневным контролем. Эта та сфера, где мы имеем дело с детьми и подростками, а это требует большой ответственности. Достижения в сфере культуры очевидны и важны, но я ожидаю также выделение конкретных направлений, что даст возможность применять комплексный подход в этой сфере. Должна быть проведена конкретная работа по достойному представлению муниципальных центров культуры и музеев», - подчеркнул мэр Еревана.