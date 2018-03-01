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В аэропорту Дубая появятся роботы-полицейские


Робот, который сможет следить за вызывающими подозрение людьми и докладывать об их действиях, вскоре появится в аэропорту Дубая, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Khaleej Times.

Таможня Дубая уже протестировала первого такого робота, он будет запущен в секторе прилетов.

"Это андроид. Он полностью ещё не запущен, но прошёл пилотную стадию в аэропортах",- сказал изданию специалист центра по инновациям в таможне Дубая Халид аль-Заруни.

По его словам, андроид сможет распознавать лица, а также будет обладать способностями рентгеновского сканирования и теплового зрения. Он будет собирать информацию о любом подозрительном поведении и поставлять её в специальный центр.

В случае отсутствия угроз робот будет просто приветствовать пассажиров.

 

 




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