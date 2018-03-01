Бригада ремонтников в Канаде выиграла в лотерею $47 млн

Бригада ремонтников из провинции Ньюфаундленд и Лабрадор выиграла самый крупный приз национальной лотереи Канады Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($47 млн). Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал CTV.

Розыгрыш состоялся в минувшие выходные и по его условиям имена победителей должны стать известны общественности. Как выяснилось, главный приз достался сразу 31 человеку - это целая бригада рабочих небольшой местной компании, которая занимается ремонтом котлов и теплообменников. В среду в торжественной обстановке им вручили чек - каждый из рабочих получит по 1,9 млн канадских долларов.

Идея купить счастливый билет принадлежит единственной женщине из этой фирмы Шерри Мур Хики. "Я же им всем и отправила sms-сообщение, где указала, что мы все теперь миллионеры", - рассказала женщина, добавив, что некоторые ее коллеги не сразу поверили, что это не шутка. "Все тридцать мужчин, один из которых мой муж, сказали мне, что любят теперь меня больше всех на свете", - пошутила она. На выигранные деньги Хики и ее супруг Ли первым делом собираются купить себе две новые машины.





