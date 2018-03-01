Правительство продолжает оказывать содействие жителям приграничных общин

Правительство РА 1 марта провело заседание под председательством премьера К. Карапетяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации правительства.

Премьер-министр дал ряд поручений. Первое касалось очистки оросительных каналов и приведения их в рабочее состояние. Премьер поручил соответствующим ведомствам принять меры для предотвращения их загрязнения мусором, при необходимости привлекая полицию, а также подготовить в месячный срок изменения и дополнения в представленный в НС пакет об административных правонарушениях, касающиеся ужесточения наказания за свалку мусора в каналы.

Премьер потребовал от руководителей ведомств держать проблему в центре внимания и осуществлять жесткий контроль.

Следующее поручение касалось состояния автодорог – въезда в Ереван из аэропорта “Звартноц”. Учитывая, что работы нужно провести в сжатые сроки, премьер поручил разработать нормативы, проектную документацию, единые принципы благоустройства и оформления, рассчитать проектную стоимость реконструкции и представить в администрацию правительства.

В двухмесячный срок предложено провести аналогичные работы на дороге аэропорт “Ширак” – Гюмри, благоустройство городской площади и дороги, ведущей из города в Ереван, завершить работы по озеленению.

Третье поручение касается составления графика работы таможенной службы и других организаций в предстоящие нерабочие дни с тем, чтобы исключить возможные проблемы хозяйствующих субъектов. Предложено установить график дежурств, обеспечить работу банковских отделений на таможенных пунктах для исключения проблем с платежами.

Одобрены графики создания инженерных и умных городов. Будет определены основные параметры, цели и задачи программы создания инженерного города, его преимущества, действия по их реализации, ответственные лица и финансовые источники. В качестве площадки выделена территория в 3 га по ул. Багреванд. Здесь будут реализованы современные высокие технологии, создана соответствующая технологическая инфраструктура, будут разрабатываться и обкатываться технологии, которые затем будут использованы по всей стране.

Проект инженерного города предполагается реализовать по модели государство-частное предпринимательство. Для программы предполагается привлечение инвестиций в размере около 21,2 млн. долларов США, причем 50% профинансирует государство, а 50% - частный сектор. В результате будет осуществлена подготовка и переподготовка 1500 высококлассных специалистов, созданы 2000 новых рабочих мест, как минимум 20 новых организаций.

Одобрен также график мероприятий по созданию Умного города, где будут внедряться и опробоваться технологии, направленные на повышение уровня жизни населения, внедрены электронные управление и службы. Это послужит толчком для привлечения туристов, развития отечественного производства и других служб.

С целью производственного и иного использования территории “Наирита-2” будут осуществлены инвестиции на 7,5 млрд. драм.

По решению правительства территория ЗАО Наирит-2” со 100% государственным участием площадью 10,3 га с соответствующими строениями, оцененная независимым оценщиком в 626,9 млн драм по рыночной цене путем прямой продажи будет передана ООО “А-С интернейшнл”. Имущество долгие годы не использовалось и пришло в полную негодность. Здесь будут создано механическое производство, современные склады, гостиничный комплекс. Покупатель гарантирует соответствие экологическим стандартам. В предстоящие 7-10 лет будут вложены 7,5 млрд. драм и созданы около 250 новых рабочих мест.

Будет упрощен порядок предоставления аренды, что позволит сократить делопроизводство, текущие расходы, время принятия решений, увеличить поступления в госбюджет.

Правительство продолжит оказывать содействие приграничным общинам.

Принято решение о частичном возмещении трат на газ, электричество, оросительную воду. В 2018 г. в госбюджете на это выделено 28,871.2 тысяч драм, которые будут распределены между 25 общинами.

Ширакской обладминистрации будет выделены средства для восстановления системы отопления средней школы с. Спандарян. Школа имеет два корпуса и 222 ученика.

Правительство рассмотрело и одобрило также ряд законодательных инициатив по внесению изменений в Уголовный кодекс РА, в законы о страховании и страховой деятельности, о развитии цифровых технологий и государственной регистрации юридических лиц, учете отделений, учреждений и индивидуальных предпринимателей.

Будет создан уголовно-исправительный медицинский центр, что обеспечит профессиональную независимость врачебного персонала, качественное медобслуживание арестованных и осужденных граждан.

Правительство одобрило критерии оценки воздействия строительства и эксплуатации малых ГЭС на окружающую природу. Отмечено, что, несмотря на положительные стороны их эксплуатации, они оказывают вредное влияние на экологию и экосистемы. Новые критерии позволят свести это воздействие к минимуму.