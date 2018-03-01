Аэропорты Женевы и Эдинбурга приостановили работу из-за снегопада

Аэропорт Женевы приостановил в четверг работу из-за сильного снегопада.

"С учетом погодных условий аэропорт Женевы закрыт для воздушного движения вплоть до дальнейшего уведомления", - говорится на сайте аэропорта.

Пассажирам советуют не приезжать в аэропорт и проверять статус своих рейсов, связавшись с авиакомпаниями.

Кроме того, из-за снегопада закрылся аэропорт Эдинбурга.

"Летные условия в Шотландии этим утром таковы, что у аэропорта и авиакомпаний нет достаточного количества персонала, чтобы безопасно продолжать работу. Следовательно, аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления в 10:00 (13:00 по московскому времени)", - говорится в твиттере аэропорта, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В Ирландии введен "красный" уровень погодной опасности, сообщает телеканал Sky News. Все школы закрыты, жителям страны рекомендуют не выходить из дома с 16:00 четверга до полудня пятницы.

Метеорологическая служба Ирландии предупреждает, что низкая температура сохранится на протяжении всего дня, также продолжатся снегопады и сохранится сильный ветер. Температура в Дублине составляет -4 градусам по Цельсию.

В Великобритании продолжающиеся холода, получившие в СМИ название "Зверь с востока" теперь сопровождаются штормом Эмма, принесшим снежные бури, ледяные дожди и сильные ветра, пишет The Daily Telegraph. Ожидается, что за время шторма в Великобритании выпадет до 50 см снега.

В городе Уэллинг вблизи Лондона скончался мужчина, пытавшийся спасти свою собаку из замерзшего озера.

Непогода отрицательно повлияла на работу британских железных дорог, ткже перекрыты участки некоторых шоссе. В Шотландии, где действует "красный" уровень опасности, из западни выбрались сотни человек, застрявшие из-за снега на дороге M80 из Глазго в Стерлинг, пишет газета The Guardian.

В Лондоне приостановили движение поездов, следующих с вокзала Паддингтон в аэропорт Хитроу и обратно. "Нет движения в обоих направлениях. Станция Паддингтон в Лондоне закрыта из-за погодных условий, повлиявших на состояние платформ и территории возле перрона", - говорится в аккаунте поездов "Хитроу-экспресс".

Во Франции в 56 департаментах введен "оранжевый" уровень опасности из-за снега и наледи.

В Нидерландах метеорологические службы предупредили о "желтом" уровне погодной опасности, температуры могут опускаться ниже -15 градусов по Цельсию, пишут местные СМИ. На севере страны водителей призывают к осторожности из-за обледенения дорог.

В итальянских городах вновь идет снег, самые сильные снегопады ожидаются в Турине, городах Кунео, Болонья, Парма и Реджо Эмилиа, сообщает Rai News. В части итальянских областей со значительными сбоями работает железнодорожное движение. Школы все еще закрыты в Неаполе, где недавно прошел самый сильный с 1958 года снегопад. Снег выпадал в Генуе и во Флоренции. На севере страны температура достигает максимум -2 - 1 градус по Цельсию, в центральной части -2 - 10 градусов, а на юге - 13 - 18 градусов.