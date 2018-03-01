Кинодрама режиссера Алексея Германа-младшего "Довлатов" - призер завершившегося на прошлой неделе Берлинского кинофестиваля - выходит в четверг в российский прокат. "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в области киноискусства получила художник-постановщик картины и художник по костюмам, супруга режиссера Елена Окопная, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Фильм, получивший также приз независимого жюри, в течение четырех дней будет демонстрироваться в нескольких десятках кинотеатров Санкт-Петербурга. Увидят его и во многих городах России.



