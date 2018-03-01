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Фильм "Довлатов" выходит в российский прокат


Кинодрама режиссера Алексея Германа-младшего "Довлатов" - призер завершившегося на прошлой неделе Берлинского кинофестиваля - выходит в четверг в российский прокат. "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в области киноискусства получила художник-постановщик картины и художник по костюмам, супруга режиссера Елена Окопная, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Фильм, получивший также приз независимого жюри, в течение четырех дней будет демонстрироваться в нескольких десятках кинотеатров Санкт-Петербурга. Увидят его и во многих городах России.

 


 

 




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