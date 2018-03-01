Муниципальные депутаты Парижа провели ночь на улице из солидарности с бездомными

Три десятка депутатов городских советов столичного региона Иль-де-Франс организовали в ночь на четверг акцию с требованием увеличить размеры помощи бездомным. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Agence France Presse. Согласно его данным, участники манифестации провели ночь в спальных мешках на улицах Парижа, в частности поблизости от вокзала Аустерлиц на востоке города.

Как подчеркнули народные избранники, они считают недостаточным тот уровень помощи, которое государство оказывает бездомным региона в зимнее время. Они напомнили, что с начала января в регионе Иль-де-Франс уже погибли 20 человек, не имеющих жилья. Всего же в Париже, как показал недавний подсчет, на улицах находится не менее трех тысяч бездомных.





