Время в Ереване: 11:07:36,   2 Март

Умер исполнитель главной роли в популярном сериале


Рохелио Герра, исполнитель главной роли — Луиса Альберто Сальватьерры — в телесериале «Богатые тоже плачут», скончался в Мексике в возрасте 81 года. Информацию о его смерти подтвердила в среду в своем Twitter Национальная ассоциация исполнителей, передает Арменпресс.

«Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ. Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям», — сказано в сообщении.

В последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить.
Сериал «Богатые тоже плачут» вышел в Мексике в 1979 году по одноименному роману Инес Родены.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации