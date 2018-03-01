В лондонской галерее Tate обнаружен неизвестный портрет кисти Модильяни

Женский портрет кисти итальянского художника Амедео Модильяни (1884-1920) обнаружен в лондонской галерее Tate.

Как сообщает газета The Guardian, работа была "спрятана" на протяжении последнего века под другим холстом того же мастера под названием "Портрет девушки", передает Арменпресс.

Сделать открытие сотрудникам музея помогло рентгеновское исследование написанной в 1917 году картины, являющейся одним из главных шедевров лондонской галереи. Предположительно, первоначально Модильяни изобразил британскую писательницу, поэтессу и журналистку Беатрис Гастингс, с которой его связывали романтические отношения. Возможно, когда длившийся два года роман закончился в 1916 году, художник решил уничтожить воспоминания о бывшей любовнице, нарисовав на ее портрете другую женщину.



