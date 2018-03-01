В Ucom стартовала акция «Красивые смартфоны для самых красивых»

С 1 марта по 7 апреля во всех центрах продажи и обслуживания абонентов Ucom стартует акция «Красивые смартфоны для самых красивых»։ Все те, кто желает опробовать качество самой быстрой мобильной сети по оценке SpeedTest, в этот период имеют возможность приобрести стильные смартфоны с экраном HD, двумя SIM-картами и возможностью 4G+, и 6 месяцев подряд бесплатно получать вложения предоплатного тарифного плана U!1500. В частности смартфон Fly Champ можно будет приобрести за 33 500 драмов, а смартфон Xiaomi Redmi 5A за 53 900 драмов. Покупку можно произвести также онлайн из интернет-магазина Ucom, оплатив ее онлайн или наличными, при ее доставке.

«Наши новые абоненты 6 месяцев подряд будут бесплатно получать 1.5 ГБ мобильного интернета, 100 минут для звонков во все местные сети и Арцах. Кроме того, по исчерпании этих минут они смогут безлимитно звонить внутри мобильной сети Ucom», - отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Для смартфонов, продаваемых в рамках акции, действует официальная гарантия на 1 год, а также дополнительное бесплатное годовое постгарантийное обслуживание, если смартфон приобретен из интернет-магазина Ucom. Добавим, что количество смартфонов ограничено.