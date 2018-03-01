Армен Саргсян мечтает видеть Армению динамически развивающейся и интеллектуальной страной

Кандидат в президенты РА А. Саргсян мечтает, чтобы Армения стала динамически развивающейся и интеллектуальной страной. Об этом он заявил во время обсуждения вопроса выбора президента. «Тогда Армения, как субъект международного права, укрепит свои позиции как независимое и демократическое государство», - передает «Арменпресс» его слова.

Он добавил, что родной язык является основой и опорой нации и государства. Его роль исключительна в формировании армянского мышления и мировоззрения.

Обратившись к проблемам армянской диаспоры, А. Саргсян подчеркнул, что она проходит этап динамических изменений и постоянно сталкивается с новыми вызовами. «Достаточно посмотреть, что происходит на Среднем Востоке, на изменения миграционной политики, происходящие в мире от США до Латинской Америки и Европы. Факт, что для развития Армении мы используем лишь часть потенциала диаспоры. Необходима систематическая работа для направления его в нужное русло на благо страны и всего нашего народа», - сказал А. Саргсян, подчеркнув, что и государство, и диаспоральные организации должны иметь четкую программу действий.

65 депутатов от фракций РПА и АРФД Национального собрания предложили на пост президента кандидатуру Армена Вардановича Саргсяна. Обсуждение вопроса выборов президента началось 1 марта, выборы пройдут 2 марта.