На центральной лекарственной базе МО РА путем должностного подлога похищено около 40 млн драм

В результате мер, принятых военной полицией Министерства обороны Республики Армения, выяснилось, что в период 2015-2017 гг. заместитель командующего N-ской в/ч (центральная лекарственная база) майор Л. А. и другие должностные лица с корыстной целью, злоупотребляя своим служебным положением, выставляя явно ложные сведения в отпускных счет-фактурах, совершили хищение лекарственных средств и оборудования на общую сумму около 40 миллионов драм, что повлекло тяжелые материальные последствия. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе связей с общественностью Прокуратуры РА.

28 февраля возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 375 и статье 314 Уголовного кодекса Республики Армения. Прокурорский надзор за предварительным расследованием осуществляется прокурором отдела по расследованию особо важных дел ГСУ по военным делам СК Армении.

Л. А. задержан, проводятся необходимые следственные и другие процессуальные и оперативные действия для выявления всех обстоятельств дела и определения вовлеченных в него лиц для уголовно-правовой оценки их действий.

Примечание: Подозреваемый в совершении возможного преступления считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом, после вступления приговора суда в законную силу.