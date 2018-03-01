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СМИ: в Афганистане освободили девять из 30 человек, похищенных талибами


Девять из 30 человек, похищенных во вторник боевиками радикального движения "Талибан" на юге Афганистана, освобождены. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Pajhwok.

По данным полиции, во вторник вечером группа боевиков, переодетых в военную форму, остановила автобус на трассе между провинциями Кандагар и Урузган. Экстремисты захватили 30 человек, 19 из которых - полицейские.





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