Армен Саргсян считает важной задачей ликвидацию социальной несправедливости в стране

Кандидат в президенты РА А. Саргсян считает 26 лет независимости страны трудными, но и победными годами. При обсуждении вопроса выборов президента он подчеркнул, что победа, одержанная в Арцахской войне, сплотила армянский народ, укрепила его чувство собственного достоинства.

«В результате мы превратились в нацию, которая по своим кредитным ресурсам, своему наследию, своим возможностям может защитить свои права. У нас были и другие победы, но победа в этой войне исключительна и превратила каждого из нас в представителя народа-победителя, чем мы должны гордиться», - передает «Арменпресс» слова А. Саргсяна.

Он добавил, что Армения в первые годы независимости была экономически более слабой, но, может быть, более справедливой страной, и общество не было столь поляризовано на богатых и бедных. «Сегодня наша страна сильнее, но общество поляризовано, налицо социальная несправедливость, бедность, и это наша общая проблема».

Армен Саргсян подчеркнул, что следующие 26 лет армянский народ должен продолжать созидать, помня и не забывая про тот ключ к успеху, который сам создал и, извлекая уроки из сделанных ошибок, чтобы избежать их повторения.