Левон Аронян занимает 5-ю строчку в новом рейтинге ФИДЕ

Лидер армянских шахмат, победитель Кубка мира Левон Аронян занимает 5 строчку в новом рейтинге ФИДЕ.

Как сообщает «Арменпресс», ФИДЕ опубликовала рейтинг шахматистов за март месяц, в котором Л. Аронян сохранил 5 место. Первую строчку занимает чемпион мира Магнус Карлсен. В лучшей десятке - Шахрияр Мамедъяров, Владимир Крамник, Усели Сон, Максим-Вашиер Лаграв, Хилару Накамура, Фабиану Каруана и Вишванатан Ананд.

В список 100 лучших шахматистов из Армении вошли Габриел Саргсян (66 место), Владимир Акопян (77 место) и Грант Акопян (81 место).