В течение месяца будет представлен проект благоустройства дороги из аэропорта «Звартноц» в Ереван Համօգտագործել

Премьер-министр К. Карапетян дал поручения по благоустройству въездов в Ереван и Гюмри. «В 2017 г. мы обращались к вопросу об архитектурном решении въездов в города, систематизации архитектурных решений и благоустройства окружающей среды, особенно с учетом трех больших событий, отмечаемых в нынешнем году и потоков туристов. Учитывая сжатые сроки проведения работ, поручаю министру финансов, председателю Архитектурного комитета, а также предлагаю мэру Еревана в месячный срок разработать совместный проект по благоустройству дороги из аэропорта «Звартноц» в Ереван, представить архитектурные решения, единые принципы размещения символов, а также проектную документацию, в том числе предполагаемую сметную стоимость и представить в правительство», - передает «Арменпресс» слова премьера.

Одновременно К. Карапетян предложил мэру Гюмри в двухмесячный срок совместно с фондом «Возрождение Кумайри» обеспечить благоустройство дороги из аэропорта «Ширак» в Гюмри, территории, прилегающей к городской площади и дороги в Ереван, а также завершить работы по озеленению.