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Более 99.5 % туристов, выезжающих из Армении, предпочитают путешествовать самостоятельно


В 2017 г. из Армении выехали 1 481 755 туристов, рост по сравнению с  2016 г. составил  17.3%, сообщает  «Арменпресс»,  ссылаясь на Нацстатслужбу.

Согласно этим данным, услугами турагентств воспользовались 5 017 человек, что на 31.7% меньше, чем в предыдущий год. 1 476 738 человек предпочли путешествовать самостоятельно.

69.1% выехали с целью отдыха, у 2.5 % была деловая поездка, 28.4% указали другие причины.




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