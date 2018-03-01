Более 99.5 % туристов, выезжающих из Армении, предпочитают путешествовать самостоятельно

В 2017 г. из Армении выехали 1 481 755 туристов, рост по сравнению с 2016 г. составил 17.3%, сообщает «Арменпресс», ссылаясь на Нацстатслужбу.

Согласно этим данным, услугами турагентств воспользовались 5 017 человек, что на 31.7% меньше, чем в предыдущий год. 1 476 738 человек предпочли путешествовать самостоятельно.

69.1% выехали с целью отдыха, у 2.5 % была деловая поездка, 28.4% указали другие причины.