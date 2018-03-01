Большинство туристов в Армении были из России, Ирана и США

Среди туристов, посетивших Армению в прошлом году, 23.4% были из стран СНГ, 21.3% - из ЕС, 55.3% - из других стран.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на Нацстатслужбу, туристы из России составили 20.3%, из Украины - 1.7%.

4.7% были из Германии, 4.1% - из Франции, 2.1% - из Великобритании, 0.7% - из Нидерландов, 14.2% - из Ирана, 13.6% - из США, 2.9% - из Грузии, 2.6% - из Канады, 0.7% - из Турции.

По сравнению с 2016 г., за 12 месяцев 2017 г. в 2.2 раза вырос поток туристов из США, на 95.6 % - из Турции, на 84.2% - из Канады, на 53.3% - из Нидерландов, на 41.4% - из России.

52.8% туристов приехали на отдых, 23.9% - по делам, 0.2% - на лечение, 23.1% - по другим причинам.

В 2017 г. Армению посетили 1 млн 494 779 туристов, рост по сравнению с прошлым годом составил 18.7%. 264 702 человека остановились в гостиницах, 1 230 077 - у родных или друзей, в съемных квартирах и т.п.